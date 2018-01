Versneld nieuwe installatie tegen geurhinder bij Empro 25 januari 2018

02u48 0 Dendermonde Er komt sneller dan aanvankelijk voorzien een nieuwe installatie bij het bedrijf Empro in Dendermonde. Die moet de huidige geurhinder oplossen. Dat wist schepen van Milieu, François De Bleser (CD&V), te vertellen tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA kloegen daar de stankhinder bij talloze omwonenden aan.

Empro Europe, op industrieterrein Hoogveld, zorgt al een tijd voor hinder. De voorbije maanden werden de klachten in de omgeving rond geurhinder en stank alleen maar groter. Empro vestigde zich enkele jaren geleden in de gebouwen van het vroegere slachthuis Verhelst. Het is een productiebedrijf om pluimen van kippen te verwerken voor een basis van petvoeding en cosmetica.





Omwonenden kloegen al meermaals de stank aan. Zij kregen nu ook een stem in de gemeenteraad omdat oppositieraadsleden Stefaan Van Gucht (VB) en Stijn Goossens (N-VA) er hun verzuchtingen aankaartten.





"Mensen krijgen braakneigingen en hoofdpijn van die stank", klinkt het. "Dit is toch een duidelijke milieu-overtreding. Wie ze begaat, moet gestopt worden. Deze stank zorgt voor gigantische overlast en de mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd in plaats van de zaak stil te leggen tot het in orde is. Er zijn ook vragen of wel aan alle voorwaarden van de milieuvergunning voldaan wordt."





Empro kondigde eerder zelf al aan dat er een nieuwe installatie komt, omdat een slecht functionerende biofilter de oorzaak van de geurhinder zou zijn. Die zou er echter pas in het voorjaar komen.





Half februari

"Het bedrijf meldde echter dat dit vervroegd is van week 13 naar week 6, dat is half februari", zegt schepen De Bleser. "Laat ons hopen dat met de plaatsing van de nieuwe installatie de problemen opgelost zijn. Het stadsbestuur heeft in deze zaak overigens alleen een adviserende rol, maar kan geen beslissingen nemen. We volgen de zaak wel op de voet." (DND)