Verrassingsoptreden in Zonnebloem Nele Dooms

03 april 2019

18u05 0

Lokaal dienstencentrum De Zonnebloem van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert op vrijdag 5 april een Paasfeest. Daar hoort ook een verrassingsoptreden bij. Liefhebbers kunnen om 13 uur aanschuiven aan een paasbuffet met allerlei lekkers. Het live optreden vindt plaats van 14 tot 16 uur. De feestnamiddag afsluiten gebeurt met koffie en gebak. Liefhebbers kunnen terecht in de polyvalente zaal van De Zonnebloem, aan de Breestraat in Sint-Gillis. Deelnemen kost 11 euro. Info en inschrijvingen: 052/25.19.30 of via ldc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be.