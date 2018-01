Vernieuwing spoorlijn Stoomtrein volop bezig 22 januari 2018

De vernieuwing van de toeristische spoorlijn van de Stoomtrein Dendermonde-Puurs in Baasrode is volop bezig. De vrijwilligers startten een paar weken geleden met de broodnodige vernieuwing van verschillende dwarsliggers op de spoorlijn. "In een eerste fase vernieuwen we over een afstand van ongeveer 1,5 kilometer een groot aantal biels", legt Maarten Lobbestael uit. "Het is al van de jaren 60 geleden dat de lijn volledig vernieuwd werd. Het gaat om liefst zeshonderd stuks. We zijn hier heel de winter mee zoet. Hier komt heel veel werk bij kijken, ook bij de voorbereiding, het coördineren en plannen van de werken en het aan- en afvoeren van de materialen als dwarsliggers en ballast." Tegen het voorjaar moet het hele project achter de rug zijn en kunnen de reizigers over een vernieuwde spoorlijn rijden. "Zo'n grote werken gaan ook gepaard met grote kosten", zegt Lobbestael. "Daarom doen we een oproep naar sympathisanten om financieel te steunen. Giften zijn altijd welkom." (DND)