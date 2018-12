Vernieuwing parkeerabonnementen moet sneller gesignaleerd worden Nele Dooms

16u18 0 Dendermonde De herinneringsbrieven aan bewoners in Dendermonde om hun parkeerabonnementen te vernieuwen, zullen in de toekomst sneller verstuurd worden. Door laattijdigheid van het verzoek, raakten recent verschillende abonnementen vervallen. Met boetes voor bewoners tot gevolg.

Met het systeem van betalend parkeren in de Dendermondse binnenstad, kunnen inwoners ook een parkeerabonnement aanschaffen. Dat moet jaarlijks vernieuwd worden. Het Dendermondse parkeerbedrijf, dat de controles op het betalend parkeren uitvoert, stuurt daarvoor telkens een brief met een verzoek om het abonnement te vernieuwen. Maar deze keer werden verschillende Dendermondenaren niet tijdig of helemaal niet op de hoogte gebracht van het verlopen van hun jaarlijkse bewonerskaart.

“Gevolg daarvan was dat bewoners een vervallen kaart op hun dashboard hadden liggen en dus een boete tussen de ruitenwissers kregen als de parkeerwachter passeerde”, zegt gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V). Zij signaleerde het probleem bij de stad en schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a). Deze laatste bevestigt dat er problemen waren.

Ondertussen is er een oplossing uitgewerkt. “Bewoners die in dit geval waren en een nieuw abonnement aanschaften, moesten de retributie niet betalen”, zegt Tas. “De automatische verzending van herinneringsbrieven werd bovendien herbekeken en zal anders worden aangepakt.”

De herinneringsbrieven werden standaard 2 à 3 weken voor het vervallen van de bewonerskaarten verzonden. Om de klantvriendelijkheid te vergroten, zullen die brieven nu 6 weken voor de einddatum verstuurd worden. Dat geeft de bewoners voldoende tijd om hun abonnement tijdig te verlengen.