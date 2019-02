Vernieuwing en uitbreiding van politiecamera’s Nele Dooms

16 februari 2019

14u41 0

De lokale politie van Dendermonde gaat voor een vernieuwing en uitbreiding van haar camerainstallatie. De Dendermondse gemeenteraad gaf haar fiat voor het project. De 28 al bestaande camera’s krijgen er nog eens 16 nieuwe exemplaren bij. De extra aankoop omvat acht bewakingscamera’s voor het stadscentrum, vijf camera’s in het politiecommissariaat en drie rond het politiegebouw. Bovendien is de huidige server- en netwerkinfrastructuur waar de camera’s mee werken en beelden mee verwerkt worden gedateerd. Ook die zal dus vervangen worden. Omdat de nieuwe camera’s veel betere kwaliteit leveren, is meer bandbreedte en opslagcapaciteit nodig. De oude camera’s worden niet meteen allemaal tegelijk vervangen, maar stelselmatig naarmate ze stuk gaan. Dat gebeurt om de kosten van het project wat te drukken. Het hele vernieuwings- en uitbreidingsproject kost ongeveer 100.000 euro.