Verlaging voor koopbelasting gezinswoningen 26 maart 2018

02u29 1

Minister Tommelein (Open Vld) zorgt voor een verlaging en vereenvoudiging van de koopbelasting voor gezinswoningen in Dendermonde. De Vlaamse Regering keurde het decreet daarover definitief goed. De verlaging gaat in vanaf 1 juni. Het tarief voor de gezinswoning daalt van 10 naar 7 procent, met een extra korting voor bescheiden woningen. Voor huizen tot 200.000 euro gelden geen registratierechten meer op de eerste schijf van 80.000 euro. Zo krijgen kopers een extra korting van 5.600 euro. Wie al eens een koopbelasting betaalde, "neemt die mee" naar een volgende gezinswoning en moet die dus niet opnieuw betalen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro, maar wordt voortaan geïndexeerd. Wie zijn of haar gezinswoning energetisch renoveert, betaalt slechts 6 procent. "Voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand of in de kernsteden zoals onder andere Dendermonde, krijg je dus de bovenstaande korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro", zegt gemeenteraadslid Laurens Hofman (Open Vld). "Zo komen we in Dendermonde terug een stap dichter naar betaalbaar wonen". (DND)