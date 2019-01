Verko-werknemer naar gerecht tegen afvalintercommunale wegens discriminatie Staking ophaaldienst Verko duurt al zeker tot maandag Nele Dooms

03 januari 2019

17u20 0 Dendermonde De arbeidsrechtbank van Dendermonde boog zich donderdag over een dispuut tussen werknemer Martin Christiaens en afvalintercommunale Verko. Christiaens verwijt zijn werkgever discriminatie omdat hij vakbondsafgevaardigde is. Verko weerlegt dat. Ondertussen hebben heel wat werknemers van de ophaaldienst het werk neergelegd om Christiaens te steunen. De staking duurt zeker nog tot maandag.

Geruggensteund door een dertigtal stakende werknemers van de ophaaldienst van afvalintercommunale Verko en vakbondsafgevaardigden uit andere steden en diensten, woonde Martin Christiaens donderdagnamiddag het proces voor de arbeidsrechtbank van Dendermonde tegen Verko bij. Het gerecht buigt zich over de zaak na een klacht van Christiaens wegens “discriminatie op basis van syndicale overtuiging” tegen zijn werkgever, de intercommunale. Naar aanleiding van de rechtszaak is sinds woensdag weer een staking bezig bij de ophaaldienst.

Moddercampagne

Christiaens voelt zich geviseerd door zijn werkgever Verko. “Omdat ik als vakbondsafgevaardigde mijn mond roerde en aan de alarmbel trok rond foutief handelen, zelfs pesterijen, van de vroegere dienstplanner van de ophaaldienst”, zegt hij zelf. “De problemen waren er al in 2015 en uiteindelijk werd de man verplicht thuis gezet. Toen in maart 2018 bleek dat hij terug zou komen, brak opnieuw staking uit. Het was mijn taak als vakbondsafgevaardigde de spreekbuis van de ongenoegens bij de werknemers te zijn. Maar dat wordt me niet in dank afgenomen. Integendeel, plots werd ik zelf aangevallen en er startte een hele moddercampagne tegen mij.”

Het is volgens zijn advocaat Jan Buelens reden genoeg om een proces aan te spannen tegen Verko wegens discriminatie. “Anonieme klachten over Christiaens, terwijl die voordien altijd voor honderd procent positieve evaluaties over zijn werk kreeg, waren plots genoeg om de man een andere functie toe te bedelen. Chauffeur mocht hij niet meer zijn, want hij moest plots aan de slag als ‘kuiser’ op de compostafdeling. Het lijkt een strafkamp. En dat terwijl Christiaens als vakbondsafgevaardigde altijd het beste voorhad met zijn collega’s. Hij lijdt psychisch erg onder deze toestand en is daardoor al een tijd arbeidsongeschikt. Hij is gewoon door zijn werkgever in de put geduwd.”

Met een staking wil personeel van de ophaaldienst aangeven dat ze Christiaens steunen. Al blijken er ook heel wat werkwilligen. De meerderheid van de werknemers van de inzameldienst is wel aan de slag. Toch zorgt de staking voor hinder, te meer door de grotere hoeveelheid afval na de eindejaarsperiode en de afwezigheid van enkele medewerkers door ziekte of verlof. Dat maakt dat op diverse rondes in het werkingsgebied van Verko afval wel wordt opgehaald, maar in andere gemeenten dan weer niet. Bij de andere afdelingen van Verko en DDS wordt wel normaal gewerkt.

Pamflet

“Een al maanden aanslepend dispuut rond de uitvoering van een eerder akkoord over een nieuwe functie van de werknemer is aanleiding van de werkonderbreking”, beaamt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. “Een pamflet riep de werknemers op om de man te steunen in zijn ongenoegen, maar wij willen gewoon het akkoord naleven. Het is bijzonder jammer dat met een staking de directie, rechtbank, gemeenten en collega-ophalers onder druk worden gezet en inwoners zo de dupe zijn, omdat hun afval niet wordt opgehaald.”

Volgens de advocaat van Verko is er geen sprake van discriminatie. “Het is niet omdat er een oplossing uit de bus komt die je niet helemaal aanstaat, dat dit discriminatie is”, klinkt het. Het is nu aan de arbeidsrechtbank om daar over enkele weken over te oordelen.