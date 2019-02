Verko plant inhaalrondes na staking Nele Dooms

13 februari 2019

14u28 11 Dendermonde Afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, wil deze week nog proberen om verschillende inhaalrondes te organiseren. Bedoeling is om het huisvuil van de geplande afvalrondes woensdag dat niet werd opgehaald door de nationale stakingsdag toch nog in te zamelen.

De vuilniswagens van Verko konden woensdagvoormiddag niet uitrijden door een stakingspiket aan de Verko-terreinen in Appels. Actievoerders hadden met personenwagens de uitrit geblokkeerd. “Hoewel een grote meerderheid van de ophaaldienst van Verko ‘s ochtends wel aan de slag wou gaan, verhinderde een vakbondsblokkade het uitrijden van de vuilniswagens”, zegt directeur Kris Verwaeren. “Hierdoor werd de afvalinzameling in de regio Dendermonde-Wetteren onmogelijk. De geplande ophaalrondes kunnen niet uitgevoerd worden.”

Inhaalrondes

Verko wil er alles aan doen om het niet opgehaalde afval toch nog voor het weekend in te zamelen. Dat moet gebeuren aan de hand van inhaalrondes. De intercommunale vraagt inwoners daarom hun afval tot vrijdag aan de straatkant te laten staan. “Afval dat vrijdagavond nog niet opgehaald zou zijn, moet wel weer van de straat verwijderd worden en opnieuw aangeboden bij de volgende ophaalbeurt van dezelfde afvalsoort”, klinkt het.

Bij de containerparken was er woensdag geen hinder door de nationale stakingsactie. Die waren gewoon open. Enige uitzondering daarbij was het recyclagepark in Appels. Dat ligt ook aan de Bevrijdingslaan, zodat het ook getroffen werd door de blokkade van de stakers.