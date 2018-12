Verko laat meer keukenafval toe in gft-bak Nele Dooms

18 december 2018

17u25 6 Dendermonde Vanaf volgend jaar kunnen inwoners uit Dendermonde en omstreken meer keukenafval kwijt in hun gft-bak. Afvalintercommunale Verko is er klaar voor om extra keukenafval te verwerken.

Normaal gezien is in een gft-container alleen groente-, fruit- en tuinafval toegelaten. Maar dat wordt in het werkingsgebied van Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, vanaf 1 januari 2019 eenvoudiger. Ook alle composteerbaar keukenafval mag dan in de “groene bak”. Dat betekent dat er naast groenten en fruit, ook vlees- en visresten, eieren en kaas in gedeponeerd mogen worden.

De vereenvoudigde sorteerregels moeten er voor zorgen dat de hoeveelheid restafval en dus ook de afvalfactuur daalt. “Er wordt dan minder afval verbrand, en dat is dan weer goed voor het milieu”, zegt voorzitter van Verko Dirk Abbeloos. “De inzichten rond de verwerking van gft zijn danig veranderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van dierlijk materiaal. Daardoor mogen ze dus nu in de gft-bak en vervolgens verwerkt tot compost.”

Dat Verko dit kan toelaten, heeft alles te maken met de composteerfabriek van de intercommunale. Die is operationeel klaar om de extra afvalstoffen te verwerken. Tijdens het productieproces worden eventuele ziektekiemen bij een hoge temperatuur uitgeschakeld. Theezakjes en koffiepads horen voortaan wel niet meer bij het gft-afval, omdat ze kleine deeltjes plastiek bevattten.