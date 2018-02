Verko laat aangesloten gemeenten gebruik maken van CNG-installatie 17 februari 2018

Afvalintercommunale Verko zal vanaf vandaag zijn CNG-installatie ook laten gebruiken door het OCMW van Dendermonde en de gemeente Wichelen. De bedrijfssite in Appels wordt toegankelijk gemaakt voor beide partijen via een badgesysteem, dat er ook voor zorgt dat de voertuigen aardgas kunnen tanken. Verko investeerde vorig jaar in de installatie en drie nieuwe huisvuilwagens die op aardgas rijden. OCMW Dendermonde en Wichelen zijn de eerste die gebruik maken van hun installatie. "Tot nu toe hadden wij een slowfill machine, maar dit duurt veel langer dan het systeem waarover Verko beschikt. Daarom was het voor ons een opportuniteit om naar hier te komen", zegt burgemeester van Wichelen Kenneth Taylor.





Op dit moment zijn er in totaal vijf wagens die gebruik zullen maken van het systeem. Zij kunnen het aardgas aankopen aan één euro. "Maar in de toekomst kunnen er dit meer worden", zegt Verko-directeur Kris Verwaeren. De CNG-tank vult de vrachtwagens op ongeveer tien minuten op, terwijl het bij een trage installatie een hele nacht duurt. Verko wil de komende jaren nog meer investeren in aardgas. Tegen eind 2018 willen ze vijftien wagens die op de brandstof kunnen rondrijden voor het bedrijf. Een investering die aardig wat geld kost, maar wel zal zorgen voor een betere bijdrage aan het milieu. (KBD)