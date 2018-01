Verko haalt kerstbomen op 02u44 0

Afvalintercommunale Verko van regio Dendermonde plant een huis-aan-huisophaling van kerstbomen. Wie wil dat zijn gebruikte kerstboom wordt meegenomen, moet die aan de straatkant leggen. De ophalingen zullen in de weken van 8 en 15 januari plaatsvinden. Vanaf 8 januari zijn Sint-Gillis, Keur, Donckstraat en Dendermonde-centrum aan de beurt. Vanaf 15 januari is dat het geval voor de rest van Groot-Dendermonde. De bomen moeten worden aangeboden zonder versiering, potten, netjes, zakken of grond en mogen maximum twee meter hoog zijn. (DND)