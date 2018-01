Verkiezing nieuw Jeugdprinsenpaar 02u50 0

Het Carnavalcomité van Dendermonde organiseert op zaterdag 20 januari de jaarlijkse verkiezing van het Jeugdprinsenpaar. Er worden een nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses Carnaval 2018 verkozen. Na de stemming is duidelijk wie Matteo en Febe zullen opvolgen. De verkiezing begint om 14 uur. Het moet een leuke namiddag met veel animatie worden. De kandidaten kunnen hun talenten tonen op het podium. Iedereen is welkom in Zaal 't Klokske, aan de Pijnderslaan. (DND)