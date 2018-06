Verkeersvrij kerkplein 08 juni 2018

Het stadsbestuur neemt een reeks verkeersmaatregelen naar aanleiding van Dagje Dorp in Mespelare nu zondag. Voor de 39ste editie van dit evenement staat een oude kunsten-, rommel- en antiekmarkt op het programma, van 10 tot 20 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met oude ambachten. Het Feestkomitee Mespelare zorgt ook voor muziek en dans, een oldtimer- en tractorshow, straatanimatie, geleide bezoeken aan de kerk en een kunsttentoonstelling. Plaats van het gebeuren is de Mespelarestraat en het kerkplein. Die worden allebei verkeersvrij gemaakt vanaf 10 uur. Het verkeer moeten een omleiding volgen via de Singelweg en de Zijpestraat. (DND)