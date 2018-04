Verkeersverbod voor vinkenzettingen 13 april 2018

02u37 0 Dendermonde Er vinden de komende maanden weer verschillende vinkenzettingen plaats in Sint-Gillis-Dendermonde. De Dendervink organiseert de wedstrijden op de openbare weg.

De deelnemende vinkeniers stellen de vinkenkooien in de straat op een afstand van elkaar op en tellen gedurende een uur het aantal liedjes van hun vogels. Hiervoor wordt de straat telkens afgesloten voor het verkeer. Dat gebeurt vanaf 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd tot na afloop. Een eerste vinkenzetting vindt plaats in de Processiestraat, aan het clublokaal Gildenhuis op zondag 15 april om 9.30 uur. De volgende wedstrijden zijn voorzien elke zondag tot 12 augustus. Ook op maandag 21 mei om 19 uur, zaterdag 9 juni om 18 uur, op zaterdag 23 juni om 9 uur, op zaterdag 7 juli om 8 uur en zaterdag 14 juli om 9 uur zijn er vinkenzettingen in de Processiestraat. In de Watertorenstraat vindt een wedstrijd plaats op zaterdag 26 mei om 9 uur, in de Moerstraat op zaterdag 30 juni om 9 uur en in de Torrestraat, tijdens de Vemmekensspoeling, op zondag 19 augustus om 9.30 uur.





(DND)





