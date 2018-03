Verkeersverbod voor Harduynloop 03 maart 2018

Naar aanleiding van de Harduynloop die op zondag 4 maart in Oudegem plaatsvindt, neemt het Dendermondse stadsbestuur extra verkeersmaatregelen. Die moeten de veiligheid garanderen. De Harduynloop is een recreatieve jogging voor jong en oud en omvat vier wedstrijden. Er is een snoepjesrun voor kleuters om 10 uur. Voor kinderen is er een jogging van 600 meter om 10.15 uur en van 1.200 meter om 10.30 uur. De volwassenen lopen de 4 of 8 kilometer om 11 uur. Op het volledige parcours van de Harduynloop is alle verkeer verboden. Dat geldt voor de Hofstraat, de Onze-Lieve-Vrouwstraat, de Bosstraat, de Lambroekstraat en het Bleienpark. Het parcours wordt afgesloten van 10 tot 12.30 uur. Er geldt ook een parkeerverbod van 9 tot 12.30 uur in de Lambroeckstraat, tussen de Hoekstraat en Bleienpark. (DND)





