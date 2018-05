Verkeersverbod in Donckwijk 07 mei 2018

02u38 0

In de Donckwijk gelden tijdens het Hemelvaartweekend extra verkeersmaatregelen. Het stadsbestuur voert die in naar aanleiding van de jaarlijkse wijkfeesten. Die vinden plaats van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei. Het Pater Ruttenplein is vanaf maandag 7 mei om 12 uur tot en met maandag 14 mei om 23 uur verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod gedurende deze periode. Op zaterdag 12 mei geldt een hele dag een rijverbod in de Ros Beiaardstraat en de Koning Boudewijnlaan. (DND)