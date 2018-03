Verkeersverbod door stratenloop 17 maart 2018

Omdat dit weekend de stratenloop 'Dwars door Dendermonde' plaatsvindt, neemt het stadsbestuur verschillende verkeersmaatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat de jogging op zondag 18 maart veilig kan verlopen. Vanaf 7 uur 's morgens zijn zondag de Gentsesteenweg, Kerkstraat, Grote Markt, Justitieplein, Franz Courtensstraat, Vlasmarktbrug, Ridderstraat, Emiel Van Winckellaan, Greffelinck, Sas, Beurzestraat, Zwarte Zustersstraat en Tragel afgesloten voor alle verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod. Vanaf 10 uur is parkeren ook verboden in de Paardentrapstraat, Burgemeester Portmanslaan, Geldroplaan, Zuidlaan en Nieuw Kwartier. De Paardentrapstraat en Nieuw Kwartier zijn verkeersvrij van 10 tot 18 uur. Vanaf 's middags geldt ook in de Oud Klooster, Galeidestraat, Klein Gent, Begijnhoflaan, Sint-Jorisgilde, Vlasmarkt, Dijkstraat, Bogaerdstraat, Bogaerdbrug, Oude Vest , Papiermolenstraat, Koningin Astridlaan, Werf en het kerkplein een verkeers- en parkeerverbod. Het eenrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat wordt tweerichtingsverkeer en parkeren is er verboden. Ook de Molenstraat krijgt tweerichtingsverkeer. (DND)