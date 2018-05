Verkeerspark in Courtmanspark 29 mei 2018

De lokale politie van Dendermonde houdt deze week een laatste levende verkeerspark voor scholieren dit schooljaar. Dankzij dit initiatief kunnen kinderen uit lagere scholen verschillende verkeerssituaties oefenen in de praktijk. De afdeling verkeer van de lokale politie organiseert deze "verkeersparken" voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. Het is de bedoeling om de leerlingen de kans te geven om hun theoretische kennis aan de praktijk te toetsen. Het plaatselijk verkeer wordt die dagen niet uit de wijk geweerd. Om zoveel mogelijk verschillende verkeerssituaties te creëren wordt wel de signalisatie in de wijk aangepast. Alle weggebruikers moeten zich houden aan extra aangebrachte verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen en extra voorzichtig zijn voor de kinderen. Op vrijdag 1 juni wordt het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem een levend verkeerspark. (DND)