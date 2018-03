Verkeersmaatregelen voor wielerwedstrijd 02 maart 2018

Naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Appels op zaterdag 3 maart, neemt het stadsbestuur een aantal extra verkeersmaatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat alles veilig kan verlopen. De deelnemers aan de wedstrijd voor vrije liefhebbers VWF vertrekken in de Hoofdstraat en rijden via de Sint-Onolfsdijk, Maaistraat, Koebosstraat, Heirstraat en Hoofdstraat. De wedstrijden starten om 12 uur en eindigen rond 18 uur. Er geldt vanaf 10 uur een parkeerverbod in de Hoofdstraat, Heirstraat en Koebosstraat. Het kruispunt van de Kapellestraat met de Hoofdstraat wordt afgesloten voor het verkeer. Er geldt eenrichtingsverkeer op het volledige parcours in de rijrichting van de renners. Tot slot wordt in de Vrijstraat, tussen de Kapellestraat en de Hoofdstraat, eenrichtingsverkeer ingesteld. (DND)