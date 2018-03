Verkeersmaatregelen voor wielerfeest 31 maart 2018

De doortocht van de Ronde van Vlaanderen doorheen Schoonaarde dit weekend belooft een groot wielerfeest te worden. Op zaterdag 31 maart zullen duizenden wielertoeristen de gemeente doorkruisen via de Schoonaardebaan, Moleneinde, Vrankrijkstraat en Migrostraat. Op zondag 1 april is het de beurt aan de profs. Die worden verwacht tussen 10.45 en 12 uur. Het stadsbestuur roept alle inwoners op om hun huizen te versieren en vlaggen uit te hangen. Enkele lokale verenigingen zorgen voor extra animatie. Bij FC Juventus kan iedereen terecht voor een hapje en een drankje en live-verslag van de wedstrijd via groot scherm. Op het kerkplein zorgen Middenstand Schoonaarde en KVLV voor drank- en eetgelegenheden. Zondag geldt een stilstaan- en parkeerverbod van 8 tot 13 uur op het hele traject van de doortocht. Op zaterdag geldt hetzelfde verbod van 6 tot 12 uur. (DND)