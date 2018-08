Verkeersmaatregelen voor hartjesrit Koen Baten

17 augustus 2018

Op zondag 2 september zullen er in appels heel wat oldtimers, supercars en sportwagens te zien zijn. Dan vertrekt namelijk de hartjesrit aan het café Half-Af in de Hoofdstraat in Appels. De meer dan honderd voertuigen komen daar ook aan. De rit vindt plaats van 08.00 uur tot 17.00 uur. Voor de hartjesrit zijn er enkele verkeersmaatregelen genomen. In de Hoofdstraat mag je die dag van 07.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds niet parkeren vanaf huisnummer zeven. In de Kapellestraat geldt er een parkeerverbod tot huisnummer acht. Tijdens het vertrek en de aankomst van de rit wordt de Hoofdstraat tussen de Kapellenstraat en de Vrijstraat ook afgesloten worden voor het verkeer. Tussen 11.00 uur en 16.00 uur mag het verkeer er wel opnieuw door.