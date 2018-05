Verkeersmaatregelen voor doortocht Baloise Belgium Tour 18 mei 2018

De Baloise Belgium Tour maakt ook een doortocht door Dendermonde. Dat is het geval op woensdag 23 mei. Naar aanleiding hiervan neemt het stadsbestuur enkele extra verkeersmaatregelen. Start en aankomst liggen aan de Provincialebaan in Buggenhout. De wielrenners leggen vier maal een parcours af dat ook door Dendermonde loopt. Komende van Lebbeke rijden ze via de N41, Mechelsesteenweg, Baasrodestraat, Rosstraat, Scheepswerfstraat, Sint-Ursmarusstraat, Driehuizen en Fabriekstraat terug naar Provincialebaan. De passages zijn gepland rond 13.20 uur, 14.15 uur, 15.10 uur en 16.05 uur. Tijdens deze passages wordt het verkeer stilgelegd aan de kruispunten. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd op de Mechelsesteenweg vanaf het Hoogveld tot Vlassenbroek, in de Baasrodestraat aan het kerkhof, in de Rosstraat vanaf de Baasrodestraat tot de Scheepswerfstraat, in de Scheepswerfstraat, in de Driehuizen, de Fabriekstraat en de Provincialebaan. Chauffeurs mijden best het Hoogveld. (DND)





