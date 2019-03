Verkeersmaatregelen voor Dendermonde carnaval Koen Baten

07 maart 2019

Zondag trekt de jaarlijkse carnavalsstoet opnieuw door de straten van Dendermonde. De stoet vertrekt rond 14.00 uur aan de Gentsesteenweg. De straten van de omloop zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf 12.00 uur. Tot middernacht geldt er een parkeerverbod.

Via de Gentsesteenweg gaat de omloop naar de Kerkstraat, Prudens Van Duysestraat, Sas, Greffelinck, Emiel Van Winckellaan, Beurzestraat, Kerkstraat, Justitieplein, Franz Courtensstraat, Bogaerdbrug, Werf, Koningin Astridlaan, Dijkstraat, Oude Vest, Brusselsestraat, Zuidlaan, Begijnhoflaan, Sint-Jorisgilde, Vlasmarkt, Vlasmarktbrug en dan volgt de apotheose op de Grote Markt.

Naast het parkeerverbod zijn er ook nog enkele andere verkeersmaatregelen. In de Lindanusstraat mag het verkeer in twee richtingen maar is er wel een parkeerverbod. Ook op het stationsplein is er een parkeerverbod vanaf 12.00 uur.