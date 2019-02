Verkeershinder verwacht door herstellingswerken lek Gentsesteenweg Nele Dooms

01 februari 2019

14u20 2

Er komt eindelijk een oplossing voor het lek aan de waterleiding van TMVW aan de voet van de Ooibrug, kant Dendermonde. Al weken en weken, sinds eind december, stroomt er water vanonder het middeneiland op deze locatie. Met de voorbije vries- en sneeuwperiode moest er meermaals extra strooizout aangevoerd worden om plaatselijke gladheid door de hoeveelheid water te voorkomen. Ondertussen is duidelijk dat het om een lek in de waterleiding gaat. Een aannemer gaat op woensdag 6 februari aan de slag om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Die werken zullen tot en met vrijdag 8 februari duren. Naar aanleiding hiervan wordt er zware verkeershinder verwacht op de Gentsesteenweg. Het lek bevindt zich immers midden in de rijbaan komende van Appels, richting Dendermonde. Bijgevolg moet het rijvak richting Dendermonde afgesloten worden voor het verkeer. Chauffeurs zullen aan de werfzone beurtelings over één rijvak moeten passeren. Dat zal geregeld worden aan de hand van tijdelijke verkeerslichten.