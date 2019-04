Verkeershinder op Heirbaan Nele Dooms

07 april 2019

12u33 0

Er zal zich de komende dagen verkeershinder voordoen op de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde. Er vinden ter hoogte van huisnummer 96 kabel- en sleufwerken plaats in opdracht van Proximus. De werken starten op maandag 8 april en duren tot 19 april. Werklui zijn aan de slag in het voet- en fietspad en de parkeerstrook. Voor de voetgangers en fietsers wordt een veilige corridor voorzien op de rijbaan, in de richting van Lebbeke. Daardoor zal het verkeer ter hoogte van de werfzone slechts beurtelings over één rijstrook kunnen gebeuren. De doorgang wordt geregeld aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. Dat kan voor verkeersopstoppingen zorgen.