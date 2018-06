Verkeershinder in Migrostraat 23 juni 2018

In de Migrostraat in Schoonaarde vinden vanaf maandag 25 juni werken aan nutsleiding plaats. Die worden uitgevoerd in opdracht van Eandis. Een aannemer zal aan de slag zijn tot 13 juli. De werken worden in fases van ongeveer 150 meter per dag uitgevoerd. Het rijvak in de richting van Gijzegem wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer zal ter hoogte van de werfzone beurtelings moeten passeren. Fietsers krijgen een veilige, afgebakende zone. (DND)