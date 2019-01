Verkeershinder in Dosfelstraat Nele Dooms

13 januari 2019

Er wordt verkeershinder verwacht in de Lodewijk Dosfelstraat in Dendermonde. Er vinden ter hoogte van huisnummer 15 dakwerken plaats en daarvoor wordt er een mobiele kraan opgesteld. Daardoor is de rijweg smaller dan normaal. Om de veiligheid te garanderen, wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de straat tussen de Kerkstraat en de Kapittelstraat. De maatregel geldt van donderdag 17 januari tot 31 januari. Chauffeurs kunnen enkel nog de Lodewijk Dosfelstraat in in de rijrichting van de Noordlaan, komende van de Kerkstraat. Het verkeer vanop de Noordlaan moet omrijden via de Kapittelstraat en het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein. Fietsers mogen wel in beide rijrichtingen rijden.