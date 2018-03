Verkeershinder door aanrijding aan station 24 maart 2018

Aan de spooroverweg ter hoogte van Moleneinde ontstond gisteravond heel wat hinder nadat een persoon aangereden werd door een trein. De reizigers moesten uit de trein stappen en werden met pendelbussen weggebracht. Ook de spooroverweg was een tijdlang afgesloten. Hierdoor ontstond heel wat file. De politie kwam het verkeer omleiden. Alles wijst in de richting van een wanhoopspoging. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 en op zelfmoord1813.be (KBD)