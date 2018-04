Verkeersellende door wegenwerken 26 april 2018

Het is sinds de start van deze week aanschuiven geblazen op de N47 tussen Dendermonde en Zele. Wegenwerken in de omgeving zorgen voor de verkeersellende. Het gaat om werken op de N41 en werken aan de Scheldebrug in Temse. Daardoor rijdt er meer verkeer via de N47. Dat heeft lange wachttijden tot gevolg, vooral op de Scheldebrug vanuit Grembergen. Blijkbaar is de groentijd van de verkeerslichtingen richting Mechelsesteenweg te kort om voldoende wagens door te laten rijden, zodat filevorming ontstaat. De lokale politie van Dendermonde raadt chauffeurs aan om zo kort mogelijk op hun voorligger te volgen als het licht op groen staat. "Dat de groentijd soms kort is, komt door de faseregeling van de lichten en de detectie van de voertuigen", klinkt het. "Als de afstand tussen twee voertuigen of vrachtwagens te groot is, detecteert het elektronisch oog niets. Dan volgt een volgende fase, oranje en rood dus. Daarom vragen we iedereen om goed aan te sluiten en geen gaten te laten vallen. Dan blijft het langer groen." Politie en stadsbestuur namen ook al contact op met Afdeling Wegen en Verkeer om de programmatie van de verkeerslichten aan te passen. (DND)