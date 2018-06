Verkeer verboden in Serbosstraat 27 juni 2018

02u46 0

In de Serbosstraat in de Boonwijk geldt vandaag, woensdag, een verkeersverbod. Aanleiding is het project "Alles op wieltjes" van gemeentelijke basisschool De Toverboon uit de Denderbellestraat. De leerlingen komen naar de Boonwijk voor een sportieve afsluiter van hun fietsmaand. Ze brengen daarvoor vanalles op wieltjes mee, zodat ze kunnen "rollen" op fietsen, skates of steps. Dat gebeurt in de omgeving van de kerk van de Boonwijk. De Serbosstraat wordt vandaag van 10 tot 12 uur verkeersvrij, tussen appartementsblok 5 en de kerk. Er geldt ook een parkeerverbod. (DND)