Verhalenkat vertelt vergeten sprookjes Geert De Rycke

17 november 2018

14u09 0

De Verhalenkat bracht vergeten sprookjes naar de bibliotheek van Dendermonde. Aanleiding is de Voorleesweek die nu van start gaat.

Wie kent ze niet? Die oude, bekende sprookjes. Voor volwassenen is het nostalgie, voor kinderen is het een nieuwe wereld die opengaat. Boeken nemen kinderen mee naar een andere wereld, voorlezen blijft voor hen een belangrijk moment van ontspanning. De Voorleesweek wil voorlezen dan ook promoten en dat deden ze in de bibliotheek van Dendermonde samen met De Verhalenkat.

“De Verhalenkat laat kinderen even verdwalen in sprookjes met een tikkeltje gekkigheid en een snuifje magie”, klinkt het bij de medewerkers van de bibliotheek. Muzikant Steven Michielsen begeleidde de sprookjes met speelse deuntjes en sprookjesklanken. Een streling dus voor oog, oor en fantasie.