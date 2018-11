Verhalenkat vertelt in bibliotheek Nele Dooms

12 november 2018

De Verhalenkat komt op zaterdag 17 november langs in de bibliotheek van Dendermonde. Liefhebbers kunnen tijdens de Theatervoorstelling luisteren naar vergeten sprookjes, met een vleugje spanning, een tikkeltje gekkigheid en een snuifje magie. Muzikant Steven Michielsen zorgt voor speelse deuntjes en sprookjesklanken. De voorstelling duurt vijftig minuten en begint om 10 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bib, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De voorstelling vindt plaats in het kader van de Voorleesweek en is gratis. Iedereen is welkom. Info: 052/46.81.00.