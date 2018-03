Verhalenkat in bib 16 maart 2018

In het kader van de Jeugdboekenmaand nodigt de bibliotheek van Dendermonde Meneer Zee en de Verhalenkat uit voor een voorstelling. Die brengt morgen 'Natasja op de vlucht'.





Een dolgedraaide professor wil kinderen laten geloven dat het lezen van strips verderfelijk, schadelijk en afstompend is. Hij wordt daarbij gestoord door een opdringerige, assertieve kuisvrouw die bezeten is van strips. Zij komt er achter dat Doctor Fuego niet alleen geniepig toch een stripfanaat is, maar ook nog eens tot over zijn oren verliefd is op de stripfiguur Natasja. De voorstelling vindt plaats om 10 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: bibliotheek@dendermonde.be. (DND)