Verhalen luisteren tijdens lunchpauze Nele Dooms

31 januari 2019

Jaarlijkse gewoonte is het en ook donderdag pakte de bibliotheek van Dendermonde uit met een lunchlezing. Het initiatief kan nog altijd op heel wat belangstelling rekenen. Het concept is duidelijk: lunchen in de bib en ondertussen naar verhalen luisteren. Terwijl bezoekers donderdagmiddag dus rustig hun boterhammetjes of lunchpakket konden opeten, luisterden ze naar wat Tim Foncke te vertellen had. Hij schreef na een carrière als komiek twee ophefmakende brievenboeken en de roman “God is klein geschapen”. Daarmee maakte hij ook een tournee met Herman Brusselmans. Nu was hij alleen te gast, met korte verhalen die hij speciaal voor het podium schreef. Voor de aanwezigen was het genieten tijdens de lunchpauze.