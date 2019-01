Verhalen centraal in expo Boontoon Nele Dooms

25 januari 2019

15u47 0 Dendermonde Wie zijn verhalen wil delen, of zelfs maar enkele woorden of zinnen, of kennis wil maken met de verhalen van andere bewoners in de stad, kan terecht op de interactieve tentoonstelling “Boontoon” in de bibliotheek van Dendermonde. Aan beide kanten van de glazen wand in het bibgebouw staan typmachines. Iedereen mag er zijn zeg op doen.

“Boontoon” is een uitloper van een sociaal-artistiek buurtproject dat de voorbije zomer in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde liep. Stadsbestuur en samenlevingsopbouw vroegen artiesten Leen Roels en Isabelle Ringoet een initiatief uit te werken om het samenleven en ontmoeting tussen bewoners van de wijk te stimuleren. De twee dames trokken in de woonblokken van de Serbos van deur tot deur om er met bewoners te praten en hun verhalen te verzamelen.

“Letterlijk alle deuren op alle verdiepingen hebben we afgelopen”, zeggen Roels en Ringoet. “Elke donderdag, een zomer lang, waren we er te vinden in hun woningen of op een bankje in het park. Dat leverde heel wat gesprekken op. Die hebben we gebundeld in een boekje. En alle buren die meewerkten, zetten we ook op foto.”

Als apotheose van het project zijn de foto’s en verhalen onderdeel van een expo in de Dendermondse bibliotheek. Daar wordt nu, naar aanleiding van de nakende Poëzieweek, een interactief luik aan gekoppeld. Twee typmachines staan klaar voor elke Dendermondenaar die graag wat woorden met anderen deelt. “Op die manier werkt ook de bib mee aan cultuur voor iedereen”, zegt bibliotheekdirecteur Wendy Van den Abbeele.

De expo Boontoon blijft een maand lang in de bibliotheek, aan de Kerkstraat, te bezoeken.