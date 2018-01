Verhaal van vluchtelingen in muziek 02u48 0

Cultuurcentrum Belgica tekent voor een unieke voorstelling. Met 'Exodus' brengt Wouter Vandenabeele & Friends het verhaal van vluchtelingen via muziek. Vluchtelingen zijn van alle tijden en alle landen. Hun verhalen blijven dezelfde en ook hun muziek toont gelijkenissen. Vandenabeele verweeft Rebetiko, Flamenco en muziek uit Aleppo. Rebetiko ontstond nadat een Griekse minderheid vanuit Klein-Azië naar Griekenland verdreven werd en nieuwe instrumenten meebracht. Zigeuners drukten hun stempel op Flamenco. En ook Aleppo heeft altijd een heel diverse muziekcultuur gekend. Een uitgebreide bezetting van maar liefst tien muzikanten uit alle windstreken en een flamencodanseres staan op het podium. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 12 januari om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)