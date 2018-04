Verhaal met sprookjesachtige beelden 27 april 2018

Een film, live voor de ogen gemaakt. Dat is de voorstelling die het Amerikaanse Manuel Cinema in Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde komt brengen. De verzameling kunstenaars uit diverse disciplines toveren samen sprookjesachtige beelden op het scherm en voor het scherm. Ze laten gewoon zien wat ze doen: poppen manipuleren, mime spelen met maskers, schimmenspel, acteurs, ter plekke animaties maken en live muziek spelen. Zo vertellen ze het verhaal van Ada, een zeventigjarige vrouw die haar tweelingzus Ava net verloren heeft. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 27 april om 20 uur. Liefhebbers zijn welkom in de Theaterzaal van CC Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)