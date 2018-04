Verfraaiing Tuinwijk start midden april 06 april 2018

02u32 1

Nog deze maand start een aannemer in de Tuinwijk met vernieuwing van de voetpaden. Dat kadert in een volledige verfraaiing van deze wijk. Het stadsbestuur besliste om de Tuinwijk een make-over te geven. In een eerste fase staat enerzijds de vernieuwing van de voetpaden in de omgeving van het Dokter De Witteplein en het H. Vandemeulebrouckeplein op het programma. De werken starten eerstdaags. Anderzijds komt er ook een vergroening van de twee pleinen. Daar komen ook meer attractieve elementen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken een tweetal maanden duren. Tijdens de uitvoering ervan kunnen woningen en garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor het verkeer. Er kan ook een plaatselijk parkeerverbod gelden tijdens de werkuren. (DND)