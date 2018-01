Vereniging Familiekunde start jubileumjaar 02u46 0 Foto Geert De Rycke

De Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde start een jubileumjaar. Daar werd op geklonken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging in het documentattiecentrum in het vroegere Sint-Vincentiusklooster in hartje stad. "We vonden hier een schitterend onderkomen na jaren van huisvestingsproblemen", zegt Ben Waterschoot. "De verhuis heeft ons geen windeieren gelegd. We merken duidelijk meer interesse, een toename van leden en vooral van geïnteresseerde bestuursleden. Dat maakt dat we een mooie start kunnen nemen van een feestjaar." De Vereniging voor Familiekunde bestaat dit jaar 35 jaar. Dat zal in oktober uitgebreid gevierd worden met een genealogische contactdag.





(DND)