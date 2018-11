Vereniging Familiekunde klinkt op 35-jarig bestaan Nele Dooms

13 november 2018

De Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde viert 35 jaar lang stambomen opsnorren en in het verleden van onze voorouders duiken. De vereniging deed dat met een academische zitting, receptie en Oost-Vlaamse Genealogische Contactdag. “Met dat laatste initiatief gaven we bezoekers de kans om kennis te maken met de werking en het genealogische netwerk van de provinciale afdelingen en de nationale afdeling”, zegt voorzitter Ben Waterschoot. “We konden ook rekenen op de leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans om onze viering op te luisteren.” De Vereniging voor Familiekunde kan buigen op een rijke geschiedenis, maar kampte ook met huisvestingsproblemen. “Daar zijn we sinds kort van gered met een degelijk onderkomen in het lokalen van het vroegere Sint-Vincentiusklooster”, zegt Waterschoot. “Zo gaan we een mooie toekomst tegemoet.”