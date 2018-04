Verdienstelijke volkstuinders in de bloemetjes 05 april 2018

02u49 0

De Volkstuinders Gewest Dendermonde zette haar verdienstelijke leden in de bloemetjes. Dat gebeurde in Zaal De Grind, in de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen. Florent Dierick werd er gevierd omwille van zijn 25 jaar dienst bij de volkstuinders. Dirk Goossens en Gilbert Samson hebben er elk dan weer twintig jaar actief lidmaatschap opzitten. "We zijn overigens erg tevreden dat we vaststellen dat volkstuintjes tegenwoordig erg leven", klinkt het.





(DND)