Verdienstelijke leden Strijdersbond in de bloemetjes gezet Nele Dooms

22 november 2018

De Strijdersbond van Grembergen heeft tijdens een herdenkingsavond haar verdienstelijke leden en bestuursleden in de bloemetjes gezet. Ze werden gehuldigd voor hun trouw lidmaatschap en inzet voor de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond. Dat gebeurde in het Gildenhuis van Grembergen. “We zijn er overigens trots op dat we in Grembergen nog twee oud-strijders in ons midden hebben”, zegt voorzitter Patrick De Landtsheer. “Het gaat om de vroegere voorzitter en ere-voorzitter Pierre Van Bosbeke en de kranige negentiger Georges Urbain.”