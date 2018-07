Verdeelde reacties over zitbanken met zonnepanelen De nieuwe zitbanken, voorzien van zonnepanelen en USB-poorten om gsm's op te laden, zorgen voor gemengde reacties in Dendermonde. De eerste exemplaren in het stadscentrum zijn een feit. Bedenkingen over de hoge kostprijs en mogelijke levensduur zorgen onder andere op sociale media voor commotie. Nele Dooms

24 juli 2018

14u40 2

Het Dendermondse stadsbestuur kondigde de aankoop van de bijzondere zitbanken eind vorig jaar aan. Deze zomer zijn de eerste exemplaren geplaatst. Onder andere aan het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein en het plein Franz Courtens maken voorbijgangers kennis met het hoogtechnologisch zitmeubilair. En dat lokt, onder andere op sociale media, commotie uit. Velen uiten bedenkingen bij de aankoop.

De kostprijs van zes nieuwe zitbanken, met zonnepanelen en USB-poorten, is dan ook niet min: liefst 44.770 euro of zo'n 7.400 euro per bank. "Alsof de stad geen nuttiger projecten heeft om geld in te investeren", klinkt het op de facebook-pagina Ge Zé Van Dèrremonde as Ge, nadat een Dendermondenaar er een foto van één van de banken aan de kerk postte. Het zorgde meteen voor een storm aan reacties.

"Die gaan lang meegaan. Het stadsbestuur zou beter haar geld in betere fietspaden steken", klinkt het ook nog. En "Misschien goed om in de zomer eitjes op te bakken of de friteuze op aansluiten en frietjes bakken". Anderen stelden dan weer vast dat jongeren er al met hun skateboard over rijden en de eerste krassen op de banken al een feit zijn. Zij vragen zich af hoe lang de banken zullen werken. "Zijn dat de prioriteiten van de stad?", klinkt het ook nog. "En ondertussen laat het onderhoud van openbaar groen te wensen over."

Maar er komen ook positieve reacties op het initiatief. "Ze doen hier hun best om onze stad vriendelijker, aangenamer, moderner en gezelliger te maken", zegt een inwoner. "Het is wel tof. De Dendermondenaars zouden dit meer moeten respecteren."

Het is de bedoeling van het stadsbestuur om het winkelcentrum attractiever te maken. Het voorbije jaar werden daarvoor al diverse initiatieven genomen, zoals heraanleg van voetpaden, nieuw straatmeubilair, en extra groen op de Oude Vest. Het hele stadscentrum kreeg recent ook gratis Wifi. "Ook de plaatsing van speciale zitbanken, die kunnen dienen om gsm's en laptops op te laden, hoort daarbij", legt schepen van lokale economie Dirk Abbeloos (CD&V) uit. "De dienst Middenstand haalde inspiratie in onder andere Hasselt en Leuven, die al over zo'n Solar Bench beschikken. Zonnecellen zorgen voor groene stroom. Ook in Dendermonde vonden we dit een goede actie om volk naar ons kernwinkelhart te lokken en te houden. Het is eigenlijk een voortzetting van onze gratis Wifi. Bezoekers van de binnenstad hebben nu veel meer mogeljkheden met hun gsm. Dan is het handig dat ze die ook vlakbij kunnen opladen."

Naast twee banken aan de Franz Corutensstraat en twee aan het O.L.V.-kerkplein, staat ook al een Solar Bench aan de Vlasmarktbrug, aan de kant van de Vlasmarkt. Nog een ander exemplaar is te vinden in de winkelstraat Oude Vest.