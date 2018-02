Verbroedering zet duivenkampioenen in de kijker 02 februari 2018

Duivenmaatschappij Verbroedering van Grembergen organiseerde een kampioenenviering in haar thuislokaal Café De Sloef, aan het Grootzand in Grembergen. "We zetten onze winnaars van het voorbije jaar in de bloemetjes", zegt bestuurslid Edward Van Meervenne. "De kampioenendag is een jaarlijkse traditie." Duivenmaatschappij Verbroedering bestaat ondertussen al meer dan 75 jaar.





(DND)