Verboden te parkeren op lege parking BEWONERS PASTOOR CLAEYSSTRAAT GERAKEN NERGENS WAGEN KWIJT NELE DOOMS

08 juni 2018

03u00 0 Dendermonde Geen plekje vrij in je straat om je wagen kwijt te geraken, maar wel moeten toezien op een lege parking met 14 plaatsen. Het overkomt de bewoners van de Pastoor Claeysstraat. Zij mogen plots het parkeerterrein aan Residentie De Gloriette niet meer gebruiken.

Net als zoveel andere straten in Sint-Gillis, staat ook de Pastoor Claeysstraat gekend om zijn hoge parkeerdruk. De meeste bewoners hebben geen garage of oprit, zodat ze op straat moeten parkeren. "Maar dikwijls is het tevergeefs zoeken naar een plekje", zegt Catherine Spencer. "Daarom maakten we de voorbije jaren dankbaar gebruik van het parkeerterrein achter Residentie De Gloriette. Daar is plaats voor veertien wagens."





Alleen kunnen de bewoners daar sinds een aantal dagen plots hun wagen niet meer kwijt. "Aan de inrit hangen verbodsborden met 'Privé verboden toegang'", zegt Kim Callaerts. "En wie er toch zijn wagen stalt, vindt een papier onder de ruitenwisser van de Vereniging van Mede-Eigenaars van de Gloriette. Dat vermeldt dat de wagen fout geparkeerd staat, dat het een privéterrein betreft en de site enkel bestemd is voor bewoners van de residentie."





De bewoners van de Pastoor Claeysstraat begrijpen er niets van. Want ... het bewuste parkeerterrein staat nu gewoon leeg, op sporadisch één enkele wagen na. "De bewoners van de flats hebben haast allemaal een ondergrondse parking. Het parkeerterrein gebruiken ze amper", zegt Kristof Staelens. "Maar wij moeten tot twee straten verderop een plek zoeken. Dan is zo'n leegstaand parkeerterrein een doorn in het oog."





De bewoners voelen zich de dupe van een administratief gehakketak tussen het stadsbestuur en de eigenaar van de residentie. Voorlopig is de parkeersite privé en heeft de eigenaar het recht die af te sluiten, hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om minstens een deel van het terrein openbaar te maken. Dat staat zo in de bouwvergunning. Alleen heeft het Dendermondse stadsbestuur de grond nog niet overgenomen.





Voorwaarden controleren

"De overdracht was inderdaad de voorwaarde in de bouwvergunning van 2011", zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a). "Het duurde tot september 2016 vooraleer de stad bericht kreeg dat het terrein klaar was. Alleen bleek dat aangelegd zonder dat onze diensten een controle hadden uitgevoerd. Omdat we niet weten of alles conform volgens de voorwaarden is aangelegd, is er nog geen overname. Daarrond loopt een onderzoek. Blijkt alles in orde, kan het terrein alsnog publiek worden."





"Laten we hopen dat dit zo snel mogelijk gebeurt", zegt Els De Witte. "Een tergend hoge parkeerdruk en een leegstaand parkeerterrein dat rijmt niet." De eigenaar van de residentie was gisteren niet te bereiken.