Veiligheidspoorten geplaatst aan invalswegen voor zorgeloze katuit Koen Baten

28 augustus 2018

16u01 0

De politie en de stad Dendermonde hebben vier veiligheidspoorten laten installeren voor de reuzenommegang die donderdag door de straten van Dendermonde trekt. De poorten zijn op vier locaties gezet. Het gaat om de Gentsesteenweg aan de Carrefour, de Kasteelstraat, Oude Vest en de Zwarte Zustersstraat. "Vorig jaar hadden we ook al de turtles geïnstalleerd op de invalswegen bij katuit, en op de Noordlaan een asverschuiving voorzien voor het verkeer. Deze maatregelen blijven ook, maar we hebben er een extra beveiliging aan toegevoegd", zegt korpschef Patrick Feys. "De poorten sluiten de feestzone volledig af, maar zijn ook snel verplaatsbaar voor de hulpdiensten indien dit nodig is. Bij de turtles moest er altijd iemand bij blijven, hier hoeft dit niet", klinkt het. De politie heeft de veiligheidspoorten deels in bruikleen van de politiezone Lokeren, maar heeft ook de planning om er zelf aan te kopen. Een poort kost zo een 7.500 euro. "Het is een investering die op lange termijn werkt, en zo zijn we zeker dat we het evenement zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen zonder de mensen veel te hinderen. Deze poorten worden ook gebruikt op de Gentse Feesten en de Lokerse Feesten, ook donderdag verwachten we heel wat volk en willen we niets aan het toeval overlaten", aldus Feys.