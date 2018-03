Veiligheids- en verkeersmaatregelen 30 maart 2018

02u46 0 Dendermonde De Ronde van Vlaanderen trekt zondag tussen 11 en 12 uur door onze gemeenten. Om alles in goede banen te leiden, worden er enkele veiligheidsmaatregelen genomen op verschillende niveaus.

Het peloton komt vanuit Elversele en doet eerst Hamme aan. Vanaf de N41 slaan ze de Noordstraat in naar het Tweebruggenplein om dan via de Hospitaalstraat, Damstraat, Hooirt en Neerstraat naar Spurt te rijden. Via de Weverstraat rijden ze dan naar Zogge om via de Bookmolenstraat naar Zele te rijden.





Geen drones

Via Hansevelde rijden ze dan Zele binnen om langs de Europalaan naar de Dendermondebaan en de Zandberg te rijden. Daarna wordt de Markt en de Cesar Meeusstraat aangedaan om via de Kouterstraat en de Gentsesteenweg Zele te verlaten naar Berlare. Aan de Klappel rijden ze de Donklaan in naar het Dorp om vanaf daar in één rechte lijn naar Schoonaarde te rijden.





De gemeentebesturen stellen een parkeerverbod in langs de route en ze zorgen er ook voor dat passage niet mogelijk is tijdens de doortocht. Ook het provinciebestuur treft enkele bijzondere veiligheidsmaatregelen. Naast de reeds bestaande wetgeving over het gebruik van drones, roept de gouverneur op om geen drones in te zetten tijdens de Ronde.





Laat rugzakken thuis

Rugzakken zijn niet verboden, maar gouverneur Jan Briers vraagt supporters om rugzakken en tassen zo veel als mogelijk thuis te laten. De politie kan fouilleren waar dat nodig is. Tijdens de wedstrijd beveiligen verspreid over heel Vlaanderen zo'n 2.070 signaalgevers en 140 mobiele signaalgevers het parcours. In de rand van het parcours zorgen nog eens 380 stewards en 105 beveiligingsagenten voor de veiligheid. (KDBB)