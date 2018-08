Veiliger fietsen in Denderbellestraat Nele Dooms

27 augustus 2018

15u05 1 Dendermonde De Denderbellestraat in Sint-Gillis-Dendermonde beschikt voortaan over fietssuggestiestroken langs beide kanten van de weg.

Het stadsbestuur liet de fietssuggestiestroken aanbrengen in het kader van de verkeersveiligheid. De Denderbellestraat is dan ook één van de drukste wegen in Dendermonde, en een belangrijke verbinding tussen Sint-Gillis en Lebbeke. De straat krijgt dagelijks bijna vierduizend wagens te slikken, en daar laveren nog eens meer dan vijfhonderd fietsers — onder wie veel scholieren — tussen. "Daarom hebben we beslist om de weg comfortabeler, aantrekkelijker én veiliger te maken voor fietsers", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a).

Werklui brachten in de voorbije maand suggestiestroken van 1,7 meter in okerkleur aan. Die lopen rond de parkeerstroken in de straat. "Dat levert een visuele versmalling van de weg op, waardoor bestuurders trager gaan rijden", aldus Tas.

De aanleg van de fietssuggestiestroken kost de stad 60.000 euro. Op langere termijn wil het stadsbestuur hier volwaardige, gescheiden fietspaden aanleggen. Daarvoor werd een 'fietspadendossier' opgestart, om subsidies te kunnen krijgen van de provincie en het Vlaams Gewest. "Maar in afwachting daarvan kunnen de vele fietsende kinderen nu al veiliger naar school", besluit Tas.