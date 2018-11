Veertigjarigen blazen verzamelen voor reünie Nele Dooms

21 november 2018

De veertigjarigen van Grembergen hebben verzamelen geblazen. Onder het motto ‘Fantastic Forty’ organiseerden ze een reünie in het Gildenhuis. “Het waren zes vroegere klasgenoten die de handen in elkaar sloegen voor een feest met leeftijdsgenoten”, zegt Leen Dierick. “Vele leuke vergaderingen later, was de reünie een feit. Het is een succes geworden. Hiermee is een stevige basis gelegd voor nog meer feestjes op onze 45ste en 50ste verjaardag.”