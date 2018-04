Veertiende keer voor rechter: 800 euro boete en 6 maanden rijverbod 11 april 2018

Eddy P. moest gisteren voor de zesde keer in de politierechtbank verschijnen voor een fikse snelheidsovertreding. De man reed met zijn motor op de Martelarenlaan in Grembergen met een snelheid van 91 kilometer per uur. Daar is slechts 50 kilometer per uur toegelaten. De advocaat van de beklaagde vroeg echter de nodige mildheid aan de dag te leggen. "Op die locatie is het niet echt bebouwde kom. Dit keurt natuurlijk zijn snelheid niet goed, maar het is misschien toch een aspect waarmee we rekening kunnen houden", klonk het. De politierechter ging hier echter niet op in gezien het verleden van de beklaagde. In totaal moest de man al 14 keer voor de politierechtbank verschijnen. Het leverde hem een boete op van 800 euro en zes maanden rijverbod. Bovendien moet hij slagen in alle examens alvorens hij weer achter het stuur mag kruipen. (KBD)